У Оксаны Самойловой из-за нервов начал дергаться глаз

В интернете Оксана Самойлова, супруга исполнителя Джигана, опубликовала новое фото, сделанное сразу после выступления их дочери Ариелы.

На новом снимке Оксана Самойлова позирует среди воздушных шариков вместе с супругом и дочерью. Семья на фотографии очень счастлива и улыбается в камеру. Однако никто не знает, что предстояло пережить звездной маме перед этим выступлением. Именно об этом Оксана и поведала поклонникам в своем посте. Она написала, что наверно все родители проходят через это, когда ребенок выступает на сцене, родители всегда переживают, а у детей все хорошо, им весело. Так же было и во время выступления Ариелы, Оксана так переживала и нервничала, что у нее начал дергаться глаз. В завершении она написала, что первый праздник, посвященный мамам, завершился, а на следующий день такой концерт предстоит младшей дочери Самойловой Лее.

Анна Котова

Поклонники оставили много положительных комментариев под фотографией. Также они пожелали терпения Оксане, так как выступление младшей дочери принесет еще больше переживаний. Ранее Оксана Самойлова опубликовала снимок, который сделала в спортивном зале. В посте, сопровождающем фото, знаменитость призналась, что ей иногда лень делать упражнения. Также она написала, что именно сейчас у нее появилось время и на себя, так как с утра детей она развозит по школам.