Волочкова и конфуз: Балерина потерялась в Москве

И какими только уловками не пользуются акулы шоу-бизнеса, чтобы привлечь к себе внимание поклонников. Благо сейчас это можно просто поместив очередное фото в социальных сетях.

Януш Серпнень

Прима-балерина Анастасия Волочкова тоже не отличается от своих коллег по индустрии и частенько радует подписчиков свеженькими снимками. Вот и последний ее пост собрал ни много, ни мало до десятка тысяч лайков и несколько сотен комментариев.В этот раз актриса рассказала о приключившемся с ней недавним казусом, а также поделилась впечатлениями от посещения некого доктора. Оказывается певица узнала, что у него есть еще один салон, но почему-то по ошибке оказалась по другому адресу, где была впервые. Затем прима-балерина продолжив рассказ о своих приключениях сообщила о диких пробках, несмотря на которые ей все же удалось попасть по нужному адресу, о чем она не пожалела. Доктор, с ее слов, дождался, и она прошла такие нереальные процедуры, что даже трудно описать. И это все, утверждает артистка, проходило без всяких инъекций и закончилось свежестью и прелестью, которые были на лицо.«Тиаго, ты золото! А администраторам спасибо за гостеприимство и вкусный кофе!», - такими словами завершила свой пост Анастасия Волочкова.Но очевидно не такого результата ожидала прима балета. Так как нашлись «доброжелатели» высказавшие звезде все что они думают. Не забыв упомянуть, что именно на таких постах она и набирает всех подписчиков всякими провокационными способами. Кто-то отметил, что с каждым днем лицо Волочковой все уже и уже и поинтересовался, не процедуры ли так влияют?Были и возмущения по поводу того, что подставлять под прицел свою личную жизнь и жизнь собственной несовершеннолетней дочери на всеобщее обозрение ради рекламных денег – никуда не годится. Заметили на балерине и новую футболку, окрестив ее подарком от поклонника.Интересовались, где же ее любовь Михаил, что-то они долго не видели его? Злорадствовали по поводу ее неухоженных волос и отправляли срочно к парикмахеру. Делали замечание по поводу рекламы такому дорогому бизнес-класса салону, констатируя, что кто из ее подписчиков туда пойдёт. А в ответ этот вопрос назвали нелепым, так как Волочкову меньше всего волнует пойдет, туда кто-нибудь или не пойдет, так как деньги за рекламу дали, а салон все равно не ее.«Зашибись как интересно! Казус сама придумала? Да, Вам уже давно надо.... Прима Анастасия! Величайшая балерина всех времён и народов! Почему такая злая на фото? Кто посмел разгневать великую труженицу? Или у примы бодун?», - таких колких вопросов с явным подтекстом было достаточно.Но нельзя утверждать, что среди подписчиков были только недруги. Нашлись и поклонники актрисы, которые отметили, что хамство никогда никого не украшало, говоря о нелицеприятных словах в адрес певицы.