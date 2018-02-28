Мама Натальи Водяновой рассказала о праздничных традициях семьи

Мать всемирно известной российской супермодели Натальи Водяновой Лариса рассказала о том, как её дочь любит отмечать праздники, а также поведала о праздничных традициях, которые чтят в её семье.

Александр Вест

По словам Ларисы Викторовны, свой очередной день рождения Наталья решила отметить в кругу близких, не распыляя своё внимание на пышное празднество. Наталья Водянова, по словам её матери, не очень любит пафосные мероприятия, организованные в её честь, предпочитая проводить время в кругу друзей и близких. Мать супермодели вспомнила, что в честь бриллиантовой свадьбы дедушки и бабушки Натальи Водянова устроила пиршество в одном из лучших ресторанов в Санкт-Петербурге, оплатив все расходы близких на дорогу и проживание.Лариса Викторовна заметила, что раньше для неё выбор подарка на день рождения дочери был настоящей неразрешимой загадкой, так как трудно придумать оригинальный презент для человека, который обладает всем, чем хочет. Однако с годами мать Натальи заметила, что её внимание – это единственное, чего может не хватать её любимой дочери, поэтому букета цветов вполне достаточно.