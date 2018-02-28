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| | Бывшая "барби" Полина Максимова шокировала поклонников новой прической

Бывшая "барби" Полина Максимова шокировала поклонников новой прической

Сегодня, 15:46
Полина Максимова широко известна российской публике по роли провинциальной «барби» в выходившем на ТНТ сериале «Деффчонки». Недавно она, однако, смогла удивить своих фанатов новым, весьма смелым и неожиданным образом. Поклонников удивила Максимова с короткой стрижкой и некоторые отказались принимать ее перемены.

Бывшая "барби" Полина Максимова шокировала поклонников новой прической

 

Максимова на фотографии сидит в белом балахоне, с наброшенным на голову капюшоном. Некоторые фанаты заявили, что новая стрижка ей очень идет и в существенной мере освежает ее уже устоявшийся в «Деффчонках» образ. Нашлись и те, которые заявили, что им абсолютно не нравится новая Полина, ведь выглядит она теперь абсолютно иначе и больше не напоминает красотку из сериала.

В описании к опубликованному снимку она процитировала строки из композиции из совместного альбома реперов Басты и Гуфа. Подписчики, увидев это, спросили у нее в комментариях, не планирует ли она вызвать на рэп-баттл Алексея Воробьева. В последний раз свой образ Максимова меняла еще в сентябре и предстала перед подписчиками тогда с челкой и каре.
Николай Офицеров
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