Мария Кожевникова утерла нос хейтерам удостоверением мастера спорта

Актриса и мать троих Мария Кожевникова дала ответ злопыхателям, опубликовав в Сети фото своего удостоверения мастера спорта. Звезда сериала «Универ» прежде чем вступить на актерскую и политическую стезю, делала карьеру в спорте. В 2000 году девушка получила звание мастера спорта по художественной гимнастике.

По признанию Кожевниковой, большинство ее фолловеров были шокированы этим фактом ее биографии, ведь привыкли судить о человеке поверхностно и вешать на него ярлыки «недалекой блондинки» или «баловня судьбы». Кожевникова подчеркивает, что гимнастика стоила ей боли, пота, слез и выбитых зубов, несмотря на то, что этот вид спорта не относится к разряду травматических, но она довела начатое до конца благодаря природному упорству. Актриса советует фанатам сначала узнать о человеке побольше, «разобрать его по кирпичикам», а только после этого делать выводы.

Дарья Светозарова

Подписчики тут же согласились с этим заявлением. Многие написали, что и раньше знали о спортивном прошлом Марии Кожевниковой, поскольку, по их мнению, именно спорт превратил ее в трудягу, для которой не проблема быстро прийти в форму после родов.