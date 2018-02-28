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| | Мария Кожевникова утерла нос хейтерам удостоверением мастера спорта

Мария Кожевникова утерла нос хейтерам удостоверением мастера спорта

Сегодня, 15:42
Актриса и мать троих Мария Кожевникова дала ответ злопыхателям, опубликовав в Сети фото своего удостоверения мастера спорта. Звезда сериала «Универ» прежде чем вступить на актерскую и политическую стезю, делала карьеру в спорте. В 2000 году девушка получила звание мастера спорта по художественной гимнастике.

Мария Кожевникова утерла нос хейтерам удостоверением мастера спорта

 

По признанию Кожевниковой, большинство ее фолловеров были шокированы этим фактом ее биографии, ведь привыкли судить о человеке поверхностно и вешать на него ярлыки «недалекой блондинки» или «баловня судьбы». Кожевникова подчеркивает, что гимнастика стоила ей боли, пота, слез и выбитых зубов, несмотря на то, что этот вид спорта не относится к разряду травматических, но она довела начатое до конца благодаря природному упорству. Актриса советует фанатам сначала узнать о человеке побольше, «разобрать его по кирпичикам», а только после этого делать выводы.

Мария Кожевникова утерла нос хейтерам удостоверением мастера спорта

 

Подписчики тут же согласились с этим заявлением. Многие написали, что и раньше знали о спортивном прошлом Марии Кожевниковой, поскольку, по их мнению, именно спорт превратил ее в трудягу, для которой не проблема быстро прийти в форму после родов.
Дарья Светозарова
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