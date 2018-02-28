Мария Кожевникова утерла нос хейтерам удостоверением мастера спорта

По признанию Кожевниковой, большинство ее фолловеров были шокированы этим фактом ее биографии, ведь привыкли судить о человеке поверхностно и вешать на него ярлыки «недалекой блондинки» или «баловня судьбы». Кожевникова подчеркивает, что гимнастика стоила ей боли, пота, слез и выбитых зубов, несмотря на то, что этот вид спорта не относится к разряду травматических, но она довела начатое до конца благодаря природному упорству. Актриса советует фанатам сначала узнать о человеке побольше, «разобрать его по кирпичикам», а только после этого делать выводы.
Подписчики тут же согласились с этим заявлением. Многие написали, что и раньше знали о спортивном прошлом Марии Кожевниковой, поскольку, по их мнению, именно спорт превратил ее в трудягу, для которой не проблема быстро прийти в форму после родов.