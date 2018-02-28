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Фанаты назвали рэпера Басту бомжом

Сегодня, 15:14
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный общественности под псевдонимом Баста, вовсю готовится к весне. Выяснилось, что артиста тревожит то, как он за зиму пополнел, и он решил исправить положение посредством занятий на спортивном тренажере. Ролик, демонстрирующий как он выполняет упражнения, рэпер разместил в своем аккаунте в Instagram.

Фанаты назвали рэпера Басту бомжом

 

Большинство фолловеров оставили комментарии в стиле «дерзай», «молодец», и все в таком духе, однако некоторым видео показалось не эстетичным: «Вась, да ты на бомжа похож, потный-тощий и борода обвисла…» - написал один из пользователей. Другие комментаторы также удивились, зачем артисту понадобилось худеть такими темпами и тут же обеспокоились его здоровьем: «Вась, ты аккуратней со сгонкой воды! Камни в почках могу появиться…».

Фанаты назвали рэпера Басту бомжом

 

Однако остальные комментаторы выразили солидарность с наставником детского «Голоса». Они сошлись на том, что Баста выглядит превосходно, а намерения его самые что ни на есть благие. При этом поклонники принялись приглашать его в свои города с концертами и просто в гости. Рэперу, если он решит принять приглашения, придется прокатиться от Владикавказа и до Харькова. Ролик артиста просмотрели почти 44,5 тысячи фанов.
Дарья Светозарова
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