Актриса Яковлева защищает покалеченного сына-фрика

Единственный сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных заметно выделяется из толпы. Тело 26-летнего мужчины на 70% покрыто татуировками. Молодого человека неоднократно критиковали за такую любовь к наколкам, но он не обращает внимание на слова людей.

Домбровский Сергей

Денис Шальных до сих пор не определился со своей профессией. Парень-фрик оставил учебу в Великобритании. Некоторое время мужчина увлекался культуризмом, но затем ему надоело проводить много времени в спортивном зале, и он решил существенно снизить интенсивность тренировок. Профессиональным атлетом Денис Шальных становиться не желает. Молодого человека обвиняют в том, что он не знает, чего хочет. Елена Яковлева защищает своего сына, поскольку он не употребляет алкоголь, не курит, ведет активный образ жизни.Актриса называет чрезмерное увлечение Дениса Шальных татуировками маленькой слабостью, которую нужно простить, так как на Земле не существует идеальных людей. Возможно, привычка покрывать свое тело наколками мужчине привила его первая любовь Маргарита. Девушка работала тату-мастером. Денис Шальных сделал первую татуировку с ее помощью. Юноша набил на руке изображение домашнего питомца Дика. Когда Елена Яковлева спросила о его впечатлениях, то сын рассказал о сильной боли.