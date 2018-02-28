NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Актриса Яковлева защищает покалеченного сына-фрика

Актриса Яковлева защищает покалеченного сына-фрика

Сегодня, 14:44
Единственный сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных заметно выделяется из толпы. Тело 26-летнего мужчины на 70% покрыто татуировками. Молодого человека неоднократно критиковали за такую любовь к наколкам, но он не обращает внимание на слова людей.

Актриса Яковлева защищает покалеченного сына-фрика

 

Денис Шальных до сих пор не определился со своей профессией. Парень-фрик оставил учебу в Великобритании. Некоторое время мужчина увлекался культуризмом, но затем ему надоело проводить много времени в спортивном зале, и он решил существенно снизить интенсивность тренировок. Профессиональным атлетом Денис Шальных становиться не желает. Молодого человека обвиняют в том, что он не знает, чего хочет. Елена Яковлева защищает своего сына, поскольку он не употребляет алкоголь, не курит, ведет активный образ жизни.

Актриса называет чрезмерное увлечение Дениса Шальных татуировками маленькой слабостью, которую нужно простить, так как на Земле не существует идеальных людей. Возможно, привычка покрывать свое тело наколками мужчине привила его первая любовь Маргарита. Девушка работала тату-мастером. Денис Шальных сделал первую татуировку с ее помощью. Юноша набил на руке изображение домашнего питомца Дика. Когда Елена Яковлева спросила о его впечатлениях, то сын рассказал о сильной боли.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Актриса Елена Яковлева поделилась как она избежала развода
Актриса Елена Яковлева поделилась как она избежала развода

Актриса Елена Яковлева была приглашена на передачу "Судьба человека", где и поделилась со зрителями своим секретом, кто помог ей сохранить семью и уберег от

Пользователи шокированы снимками со свадьбы сына Елены Яковлевой
Пользователи шокированы снимками со свадьбы сына Елены Яковлевой

Недавно стало известно, что единственный сын актеров Елены Яковлевой и Валерия Шальных Денис Шальных женился. Пользователи Сети были шокированы снимками со

Сын Елены Яковлевой расстался с возлюбленной
Сын Елены Яковлевой расстался с возлюбленной

Стало известно, что сын Елены Яковлевой расстался со своей возлюбленной. Причины расставания пары никто не комментирует.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости