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| | «Джинсовые колготы»: Максим Галкин возмутил поклонников странным внешним видом

«Джинсовые колготы»: Максим Галкин возмутил поклонников странным внешним видом

Сегодня, 14:22
Известный российский комик и телеведущий Максим Галкин решил брать пример со своей супруги Аллы Борисовны Пугачёвой и также стал также одеваться не по возрасту. Недавно Галкин неприятно удивил своих поклонников «джинсовыми колготами», как у подростка.

«Джинсовые колготы»: Максим Галкин возмутил поклонников странным внешним видом

 

Максим Галкин стал приглашенным гостем на конференции с журналистами от телеканала «МУЗ-ТВ», где обсуждалась предстоящая музыкальная церемония. Однако поклонники больше обратили на внешний вид Максима Галкина, который решил омолодиться при помощи подростковой одежды.

Артист появился в слишком облегающих джинсах и кожаной коричневой курточке. Пользователи Сети посчитали, что 41-летнему Галкину стоит пересмотреть свой гардероб и больше не надевать настолько обтягивающие вещи, которые совсем не молодят и выглядят достаточно странно.
Светлана Славянская
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