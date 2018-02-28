«Джинсовые колготы»: Максим Галкин возмутил поклонников странным внешним видом

Известный российский комик и телеведущий Максим Галкин решил брать пример со своей супруги Аллы Борисовны Пугачёвой и также стал также одеваться не по возрасту. Недавно Галкин неприятно удивил своих поклонников «джинсовыми колготами», как у подростка.

Светлана Славянская

Максим Галкин стал приглашенным гостем на конференции с журналистами от телеканала «МУЗ-ТВ», где обсуждалась предстоящая музыкальная церемония. Однако поклонники больше обратили на внешний вид Максима Галкина, который решил омолодиться при помощи подростковой одежды.Артист появился в слишком облегающих джинсах и кожаной коричневой курточке. Пользователи Сети посчитали, что 41-летнему Галкину стоит пересмотреть свой гардероб и больше не надевать настолько обтягивающие вещи, которые совсем не молодят и выглядят достаточно странно.