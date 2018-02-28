Певица Лолита назвала автора своих хитов «конченным существом»

Конфликт между певицей Лолитой и продюсером Еленой Кипер стремительно развивается. Между дамами произошел разлад из-за финансовых вопросов. Лолита Милявская обвиняет Елену Кипер в мошенничестве на сумму 6 млн рублей и намерена отстоять свою позицию в суде.

Домбровский Сергей

В Instagram Лолита Милявская опубликовала видеообращение, в котором сообщила поклонникам о том, что недавно получила документы от адвоката продюсера с требованием немедленно удалить из социальных сетей критику в адрес Елены Кипер. Солистка в своей излюбленной манере с долей иронии извинилась перед экс-напарницей, великолепнейшей женщиной, когда-либо жившей на Земле, и назвала ее не «наглым существом, а конченным».Лолита пригласила в суд Елену Кипер и правозащитницу, которая отстаивает ее интересы. Вокалистка не намерена удалять из социальных сетей неприятные комментарии в адрес продюсера, а собирается разместить на виртуальных ресурсах еще больше критики. Елена Кипер создала несколько хитов Лолиты Милявской. Ранее женщины хорошо ладили друг с другом, но из-за финансовых противоречий начали враждовать.