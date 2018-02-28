NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Дарья Пынзарь попала в сказку и загадала желание

Дарья Пынзарь попала в сказку и загадала желание

Сегодня, 15:33
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала на своей странице в интернете новое фото. На снимке знаменитость стоит на фоне прекрасного и захватывающего вида, словно в сказке.

Дарья Пынзарь попала в сказку и загадала желание

 

На фотографии Дарья предстала перед поклонниками в новом образе: романтичной и загадочной девушки. На снимке также запечатлен прекрасный вид на море со скалы. Пынзарь стоит возле перил и смотрит вдаль, как будто ожидает чего-то волшебного. Публикацию знаменитость сопроводила постом, в котором написала, что любит неожиданно даже для себя самой оказаться в необычном и красивом месте. Также Дарья написала, что ее семейство решило сесть в авто и просто ехать куда захочется. Так они оказались в кафе с видом, который захватывает дух. В завершении она написала, что помимо них больше никого в кафе не было, а если прибавить к этому еще и хорошую погоду и красоту вокруг, то это просто волшебство. Дарья в момент съемок даже загадала желание.

Дарья Пынзарь попала в сказку и загадала желание

 

Поклонники оставили много восхищенных комментариев, в которых написали много пожеланий, как самой Дарье, так и ее супругу Сергею. Одна из подписчиц задала вопрос, который волнует почти всех фанатов, почему пара выбрала для отдыха именно Аланию. На это девушка ответила, что ей много рассказывали об этом прекрасном и чарующем месте, но она не верила, пока сама не убедилась.
Анна Котова
Новости по теме
Еще одна безграмотная: Дарья Пынзарь допустила банальную ошибку в посте
Еще одна безграмотная: Дарья Пынзарь допустила банальную ошибку в посте

Сейчас Дарья Пынзарь, знаменитая по скандальному проекту «Дом-2», отдыхает в Алании и не забывает делиться фотографиями с поклонниками. Недавно на своей

Поклонники предположили, что Дарья Пынзарь стала актрисой
Поклонники предположили, что Дарья Пынзарь стала актрисой

Бывшая участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала в своем микроблоге фото рядом с гримерным фургончиком. Поклонники девушки предположили, что Дашу

Экс-участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь превратилась в женщину-вамп
Экс-участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь превратилась в женщину-вамп

Экс-участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала в своем Instagram очередное фото, на котором предстала в образе женщины-вамп. Лицо девушки вызвало

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости