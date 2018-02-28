Дарья Пынзарь попала в сказку и загадала желание

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала на своей странице в интернете новое фото. На снимке знаменитость стоит на фоне прекрасного и захватывающего вида, словно в сказке.

На фотографии Дарья предстала перед поклонниками в новом образе: романтичной и загадочной девушки. На снимке также запечатлен прекрасный вид на море со скалы. Пынзарь стоит возле перил и смотрит вдаль, как будто ожидает чего-то волшебного. Публикацию знаменитость сопроводила постом, в котором написала, что любит неожиданно даже для себя самой оказаться в необычном и красивом месте. Также Дарья написала, что ее семейство решило сесть в авто и просто ехать куда захочется. Так они оказались в кафе с видом, который захватывает дух. В завершении она написала, что помимо них больше никого в кафе не было, а если прибавить к этому еще и хорошую погоду и красоту вокруг, то это просто волшебство. Дарья в момент съемок даже загадала желание.

Анна Котова

Поклонники оставили много восхищенных комментариев, в которых написали много пожеланий, как самой Дарье, так и ее супругу Сергею. Одна из подписчиц задала вопрос, который волнует почти всех фанатов, почему пара выбрала для отдыха именно Аланию. На это девушка ответила, что ей много рассказывали об этом прекрасном и чарующем месте, но она не верила, пока сама не убедилась.