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| | Звезда «Дома-2» смогла победить неизлечимый рак

Звезда «Дома-2» смогла победить неизлечимый рак

Сегодня, 14:23
Бывшая участница популярного телевизионного проекта «Дом-2» Елена Степунина поделилась радостью со своими многочисленными подписчиками относительно своей победы над тяжёлым онкологическим заболеванием. Степунина сумела побороть рак четвёртой стадии.

Звезда «Дома-2» смогла победить неизлечимый рак

 

Неделю назад многочисленные поклонники Степуниной с замиранием сердца ожидали результатов конечного обследования, которое должно было либо подтвердить окончательную ремиссию после рака, либо выявить остатки болезни в организме экс-участницы телестройки. После получения результатов обследования Елена поспешила обрадовать широкую общественность, поделившись радостной новостью о своём полном выздоровлении. В своём официальном Instagram-аккаунте Степунина опубликовала фотографии, на которых она выглядит счастливой и улыбчивой.

Звезда «Дома-2» смогла победить неизлечимый рак

 

В описании к снимкам Елена Степунина заявила, что желает всем людям, которые проходят через тяжёлый процесс лечения от различных заболеваний, никогда не терять надежду и верить в свои силы, так как она сама прошла через это. В комментариях поклонники Елены поспешили поздравить её и пожелать крепкого здоровья.
Александр Вест
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