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| | Отец Жанны Фриске: На поминках Шепелев травил анекдоты

Отец Жанны Фриске: На поминках Шепелев травил анекдоты

Сегодня, 14:17
Отец знаменитой усопшей российской певицы Жанны Фриске отозвался о поведении своего зятя Дмитрия Шепелева на поминках после кончины его дочери. По словам отца Фриске, Шепелев рассказывал различные анекдоты, веселя публику.

Отец Жанны Фриске: На поминках Шепелев травил анекдоты

 

В интервью отец Жанны Фриске Владимир рассказал о том, что с момента кончины его дочери ему почти не доводится видеть своего внука Платона. По мнению Владимира Фриске, Дмитрий Шепелев делает всё возможное, чтобы дедушка и бабушка Платона отдалились от него. Шепелев, в свою очередь, заявляет о том, что внук сам не хочет видеться со своими родственниками, а заставлять его он не собирается. Комментируя переезд Шепелева в загородный дом в Подмосковье, Владимир Фриске заметил, что таким образом он настраивает своего сына против близких, уводя его подальше от родственников.

Отец Жанны Фриске: На поминках Шепелев травил анекдоты

 

Отец Фриске также напомнил о невежественном поведении Дмитрия на поминках Жанны, где Шепелев притворялся самоубийцей, а когда его стащили с окна, откуда он собирался прыгнуть, телеведущий рассмеялся и объяснил, что он не дурак и собирается прожить долгую жизнь.
Александр Вест
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