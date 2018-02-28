Эмили Блант появилась на публике в деревенском наряде

Эмили Блант посетила фэшн-шоу Майкла Корса в Нью-Йорке. Актриса появилась на мероприятии в юбке с цветочным принтом и блузе в полоску. Наряд звезды оценила Ася Рязанкина. Специалист отметила, что Блант похожа на Красную Шапочку, «заблудившуюся в джунглях города».

Виктория Озерова

Две недели назад в Нью-Йорке прошло фэшн-шоу Майкла Корса. На мероприятии появились многие звезды, среди которых была и британская актриса Эмили Блант. Наряд звезды оценила российский эксперт по моде Ася Рязанкина. Специалист отметила, что актриса продемонстрировала «деревенский стиль в мегаполисе». Рязанкина сравнила Эмили Блант с Красной Шапочкой, «заблудившейся в большом городе». Идея «луга с цветами в сочетании с милым девчачьим макияжем», по мнению эксперта, была хорошей, но в итоге получился «инородный сбор» для поездки в деревню.Напомним, что в апреле на большие экраны выходит премьера фильма «Тихое место» с Эмили Блант и ее мужем Джоном Красински.