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| | Эмили Блант появилась на публике в деревенском наряде

Эмили Блант появилась на публике в деревенском наряде

Вчера, 22:40
Эмили Блант посетила фэшн-шоу Майкла Корса в Нью-Йорке. Актриса появилась на мероприятии в юбке с цветочным принтом и блузе в полоску. Наряд звезды оценила Ася Рязанкина. Специалист отметила, что Блант похожа на Красную Шапочку, «заблудившуюся в джунглях города».

Эмили Блант появилась на публике в деревенском наряде

 

Две недели назад в Нью-Йорке прошло фэшн-шоу Майкла Корса. На мероприятии появились многие звезды, среди которых была и британская актриса Эмили Блант. Наряд звезды оценила российский эксперт по моде Ася Рязанкина. Специалист отметила, что актриса продемонстрировала «деревенский стиль в мегаполисе». Рязанкина сравнила Эмили Блант с Красной Шапочкой, «заблудившейся в большом городе». Идея «луга с цветами в сочетании с милым девчачьим макияжем», по мнению эксперта, была хорошей, но в итоге получился «инородный сбор» для поездки в деревню.

Напомним, что в апреле на большие экраны выходит премьера фильма «Тихое место» с Эмили Блант и ее мужем Джоном Красински.
Виктория Озерова
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