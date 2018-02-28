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| | Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры

Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры

Сегодня, 14:03
Поклонники актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой начали подозревать, что она сменила фамилию. Они почти уверены, что слухи о свадьбе Литвиновой и Земфиры в Европе являются правдивыми и считают, что Рената взяла фамилию Рамазановой и даже увековечила ее на своей футболке.

Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры

 

На очередном снимке в Instagram одна из судей проекта «Минута славы» стоит в просторной футболке под темной курткой. Созерцателю надпись на футболке видна лишь частично SAN. В подписи к снимку Литвинова задала вопрос подписчикам: "Носить на груди фамилию - на чью бы вы согласились?". После этой фразы фолловерам показалось, что это может быть фрагмент фамилии певицы Земфиры. "А вы наверное носили бы RamaSANova?" - решили спросить теледиву поклонники.

Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры

 

Такие подозрения выглядят обоснованными на фоне ряда сообщений о свадьбе актрисы и певицы в Швеции. Слухи о нетрадиционной ориентации двух женщин и их взаимной симпатии уже не новы сами по себе, а посему поклонник жаждали развития отношений. Осень прошлого года Сеть всколыхнуло сообщение о том, что Рената и Земфира сочетались законным браком в Швеции, где разрешены такого рода союзы. Издания, сообщившие о «свадьбе», рассказали и о свадебном путешествии знаменитостей, и о свадебных кольцах на их безымянных пальцах. Вполне логично, что после подобных публикаций фанаты решили, что Рената взяла фамилию возлюбленной.

Сама Литвинова тогда стала яростно опровергать подобные вбросы – она же мать несовершеннолетней дочери! Она сообщила, что на момент «бракосочетания» работала над очередным спектаклем в МХАТе. А вот Земфира и вовсе проигнорировала сплетни. Она не регистрируется в соцсетях и не комментирует происходящее в них принципиально.
Дарья Светозарова
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