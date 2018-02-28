Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры

Поклонники актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой начали подозревать, что она сменила фамилию. Они почти уверены, что слухи о свадьбе Литвиновой и Земфиры в Европе являются правдивыми и считают, что Рената взяла фамилию Рамазановой и даже увековечила ее на своей футболке.

На очередном снимке в Instagram одна из судей проекта «Минута славы» стоит в просторной футболке под темной курткой. Созерцателю надпись на футболке видна лишь частично SAN. В подписи к снимку Литвинова задала вопрос подписчикам: "". После этой фразы фолловерам показалось, что это может быть фрагмент фамилии певицы Земфиры. "" - решили спросить теледиву поклонники.

Дарья Светозарова

Такие подозрения выглядят обоснованными на фоне ряда сообщений о свадьбе актрисы и певицы в Швеции. Слухи о нетрадиционной ориентации двух женщин и их взаимной симпатии уже не новы сами по себе, а посему поклонник жаждали развития отношений. Осень прошлого года Сеть всколыхнуло сообщение о том, что Рената и Земфира сочетались законным браком в Швеции, где разрешены такого рода союзы. Издания, сообщившие о «свадьбе», рассказали и о свадебном путешествии знаменитостей, и о свадебных кольцах на их безымянных пальцах. Вполне логично, что после подобных публикаций фанаты решили, что Рената взяла фамилию возлюбленной.Сама Литвинова тогда стала яростно опровергать подобные вбросы – она же мать несовершеннолетней дочери! Она сообщила, что на момент «бракосочетания» работала над очередным спектаклем в МХАТе. А вот Земфира и вовсе проигнорировала сплетни. Она не регистрируется в соцсетях и не комментирует происходящее в них принципиально.