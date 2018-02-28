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| | Бузова сильно постарела из-за конфликта с резидентом Comedy Club

Бузова сильно постарела из-за конфликта с резидентом Comedy Club

Сегодня, 13:17
Телевизионная ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой запечатлена рядом с зеркалом в белом платье с длинными волосами. По мнению поклонников, начинающая вокалистка сильно постарела.

Бузова сильно постарела из-за конфликта с резидентом Comedy Club

 

Новый снимок Бузовой вызвал массу пересудов в Сети. Пользователи отметили плохой вид артистки. Подписчики рекомендуют исполнительнице чаще отдыхать, поскольку постоянные перегрузки отрицательно сказываются на ее здоровье. Бузова подписала фото словами об усталости, поскольку снимок сделан в конце рабочего дня. По мнению юзеров, звезда передачи «Дом-2» сильно постарела из-за конфликта с резидентом Comedy Club Андреем Скороходом. Юморист жестко насмехается над Бузовой. Ведущая испытывает огромный стресс, это отрицательно сказывается на ее внешнем виде.

Бузова сильно постарела из-за конфликта с резидентом Comedy Club

 

Бузова намерена привлечь к ответственности Скорохода за неприятные слова в ее адрес. Солистка собирается пресекать любые попытки обидеть ее. Бузова жалуется на то, что ее некому защитить, поэтому она хочет действовать всеми доступными способами, дабы наказать «недомужчин».
Домбровский Сергей
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