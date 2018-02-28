Мужа Пелагеи заподозрили в измене с брюнеткой

Поклонники известной российской певицы Пелагеи не на шутку обеспокоились исходом её семейного счастья, так как её супруг Иван Телегин был замечен целующимся с довольно эффектной незнакомкой.

Прославленный российский хоккеист Иван Телегин был замечен на фотографиях, сделанных в одном из столичных ресторанов, где сегодня он празднует своё 26-летие. На фотографиях, которые не на шутку обеспокоили фанатов певицы, хоккеист не стесняется целовать прямо в губы эффектную брюнетку. Некоторые поклонники Пелагеи предположили, что в их брачном союзе образовалась брешь, которая может стать причиной для скорого развода. Однако подобные предположения потеряли свою актуальность после того, как на фотографиях фанаты заметили обручальное кольцо, которое Иван Телегин не собирался снимать.

Александр Вест

Скорее всего, брюнетка по имени Карина, с которой целовался Телегин, является его близкой подругой, да и Пелагея отправлялась в Пхенчхан для поддержки своего супруга, чего она бы не стала делать, если бы в их отношениях царил разлад.