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| | Целлюлит и складки: Квитко поразила поклонников фигурой

Целлюлит и складки: Квитко поразила поклонников фигурой

Сегодня, 13:21
Из-за роскошных форм 23-летняя модель уроженка Калининграда Анастасия Квитко называют русской Ким Кардашьян. За ее постами в социальных сетях наблюдают до десяти миллионов подписчиков с нетерпением ожидающих новых снимков от своей любимицы.

Целлюлит и складки: Квитко поразила поклонников фигурой

 

Но до сих пор остается загадкой, откуда у Анастасии такое тело? С ее слов, это все благодаря тренировкам и правильному питанию, но специалисты подозревают, что не обошлось без грамотного хирургического вмешательства. У девушки помимо изменений формы бровей и цвета волос, заметна работа специалистов и над ее изгибами. Сама модель утверждает, что избавилась от лишнего жира с помощью специального пластыря, не снимая его на протяжении восьми часов ежедневно.

Квитко любит наряжаться в откровенно провокационные наряды, смело сочетая различные вариации, используя широкие, глубокие декольте, мини-юбки и шорты, а также разрезы и не забывая об обуви на высоких каблуках, чаще всего на шпильке.

Не удивительно, что посты девушки всегда в центре внимания. Вот и последние ее фото произвели настоящий фурор, набрав более двух сотен тысяч лайков и около четырех тысяч комментов на разных языках. Начиная от откровенных признаний в любви, восхищений ее безупречными и роскошными формами, традиционно великолепным нарядом, который ей как нельзя кстати и заканчивая напоминанием о пластике.

Восхищаясь великолепием девушки, ее карьерным ростом и верно избранной дорогой к мечте, ей советуют всегда оставаться такой же великолепной красивой благословенной и выдающейся. У большинства от вида модели захватывает дух, а ее платье, под стать ее великолепному телу, приводит к не меньшему восторгу. Ее называют одним из лучших подарков в жизни, благословением и самым красивым зрелищем, когда-либо существовавшим на этой планете, и клянутся, что всегда рады ее новым фотографиям, которые традиционно красивы и очень сексуальны.

Но все же нашлись и злопыхатели, которые указывали на подделку, смешной вид, упрекали в обмане, говоря, что пластика не добавила ей красоты и она стала похожа на уродца, выпячивая на показ все свои имплантаты. Ее бедра режут глаз, а целлюлит и складки просто бесят. Кто-то даже намекнул о черных генах, ибо такая попа характерна африканкам.
Януш Серпнень
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