NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | «Русская Кардашьян» Анастасия Квитко в приложении для смартфона показывает грудь за деньги

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко в приложении для смартфона показывает грудь за деньги

Сегодня, 12:34
Популярная Instagram-модель с пышными формами Анастасия Квитко, которую в Сети прозвали «Русской Кардашьян», разработала собственное приложение для смартфонов, где за деньги показывает интимные фотографии груди и ягодиц.

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко в приложении для смартфона показывает грудь за деньги

 

Анастасия Квитко рассказала, что запустила собственное приложение для смартфонов, которое является бесплатным при скачивании в Play Market. Далее, чтобы просматривать снимки и видео модели, нужно зарегистрироваться. Само приложение выглядит как аналог Instagram, где показывается лента с фотографиями и можно оставлять комментарии.

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко в приложении для смартфона показывает грудь за деньги

 

Особенность приложения в том, что просмотр селфи Квитко является бесплатным, однако за более откровенные снимки стоит заплатить 10 долларов. После чего для пользователя откроется картинка или видео достаточно откровенного характера при участии оголенной модели.
Светлана Славянская
Новости по теме
В стиле Ким Кардашьян: Анастасия Квитко возбудила фанатов сексуальным платьем
В стиле Ким Кардашьян: Анастасия Квитко возбудила фанатов сексуальным платьем

Популярная Instagram-модель Анастасия Квитко решила подражать Ким Кардашьян не только пышными формами, но и внешним видом в целом. Недавно девушка примеряла

Анастасия Квитко отписалась от Ким Кардашьян в Instagram
Анастасия Квитко отписалась от Ким Кардашьян в Instagram

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко больше не является поклонницей светской львицы Ким Кардашьян. Недавно фотомодель отписалась от Ким в сети Instagram.

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко удивила поклонников видео о своей груди
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко удивила поклонников видео о своей груди

«Русская Кардашьян» модель Анастасия Квитко удивила поклонников видео своей необъятной груди. Звезда выставила ролик на своей странице в социальной сети

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости