«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко в приложении для смартфона показывает грудь за деньги

Анастасия Квитко рассказала, что запустила собственное приложение для смартфонов, которое является бесплатным при скачивании в Play Market. Далее, чтобы просматривать снимки и видео модели, нужно зарегистрироваться. Само приложение выглядит как аналог Instagram, где показывается лента с фотографиями и можно оставлять комментарии.
Особенность приложения в том, что просмотр селфи Квитко является бесплатным, однако за более откровенные снимки стоит заплатить 10 долларов. После чего для пользователя откроется картинка или видео достаточно откровенного характера при участии оголенной модели.