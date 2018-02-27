Модель Тесс Холлидей оголилась перед камерой в кружевном белье

Фигура Тесс Холлидей далека от модельных параметров, но модель не стесняется демонстрировать ее. Недавно Холлидей выставила снимки с фотосессией для американского Cosmopolitan. Там Тесс предстала перед поклонниками в соблазнительном красном белье.

У популярной толстушки очень пышные формы, которые не характерны даже для plus size, ведь Холлидей около 155 кг. Однако Тесс всячески демонстрирует любовь к своему телу. Девушка настолько уверенна в себе и харизматична, что это уверенность передалась окружающим.

Поклонники Холлидей стремятся всячески ее поддержать. Свои фотографии в кружевном боди звезда дополнила пожеланием видеть как можно больше девушек с подобной фигурой в глянцевых изданиях.Тесс Холлидей призвала всех полных девушек быть уверенными и раскрепощенными. Ведь, как известно, женщина не сможет завоевать симпатию окружающих, если сама себя не любит.