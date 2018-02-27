Визуальный оргазм: Брежнева показала чувственное "порно"-фото

Экс-солистка "ВИА Гра" и супруга Константина Меладзе Вера Брежнева разместила в Instagram черно-белое фото, которое моментально вызвало отклики неравнодушных поклонников. Некоторые тут же назвали ощущения после снимка "визуальным оргазмом", другие отметили, что фотография пропитана чувственностью, словно фрески Микеланджело, а третьи и вовсе нашли сходство с хоррором: «Я, наверное, слишком испорчена. У меня ассоциация с "Человеческой многоножкой"» - говорится в комментарии. Почитатели творчества певицы отметили, что опубликованный снимок напоминает кадр с фотовыставки, но некоторые нашли сходство с "голыми людьми в концлагерях". Знаменитость предпочитает не реагировать на подобные выпады, а когда давление хейтеров накаляется, закрывает комментарии, лишая их возможности лить желчь.
Менее чем за час фото Веры Брежневой оценили свыше 22 тысяч пользователей, осыпав 36-летнюю исполнительницу комплиментами и восхищаясь ее естественной красотой