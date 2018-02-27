Максим Галкин показал своих «сказочных» детей

На новом фото Лиза и Гарри в красивых сказочных одеяниях позируют на фоне зимнего окна. Пользователи соцсетей сразу же оценили фото и засыпали комплиментами детей Галкина и Пугачевой.
Лиза одета в длинное легкое белое платье с цветочным принтом. Красивые белые волосы маленькой принцессы украшены короной. Гарри предстал в образе принца в коричневом костюме. Фотография набрала всего лишь за час около 100 тыс. лайков. Результат за 6 часов – 200 тыс. лайков. Пользователи соцсетей сравнили детишек с персонажами сказки «Снежная королева».
Максим Галкин и Алла Пугачева находятся в отношениях около 10 лет. В 2013 году у них появились милые двойняшки Гарри и Лиза от суррогатной матери.