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| | Максим Галкин показал своих «сказочных» детей

Максим Галкин показал своих «сказочных» детей

Вчера, 22:38
Максим Галкин показал новое фото своих «сказочных» детей. 27 февраля на своей личной странице пародист опубликовал интересный кадр. Галкин не редко делится фотографиями двойняшек со своими поклонниками.

Максим Галкин показал своих «сказочных» детей

 

На новом фото Лиза и Гарри в красивых сказочных одеяниях позируют на фоне зимнего окна. Пользователи соцсетей сразу же оценили фото и засыпали комплиментами детей Галкина и Пугачевой.

Лиза одета в длинное легкое белое платье с цветочным принтом. Красивые белые волосы маленькой принцессы украшены короной. Гарри предстал в образе принца в коричневом костюме. Фотография набрала всего лишь за час около 100 тыс. лайков. Результат за 6 часов – 200 тыс. лайков. Пользователи соцсетей сравнили детишек с персонажами сказки «Снежная королева».

Максим Галкин и Алла Пугачева находятся в отношениях около 10 лет. В 2013 году у них появились милые двойняшки Гарри и Лиза от суррогатной матери.
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