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| | Режиссёра Марка Розовского обвиняют в сексуальном насилии

Режиссёра Марка Розовского обвиняют в сексуальном насилии

Вчера, 22:01
Актриса Фатима Абаскулиева рассказала о сексуальном домогательстве со стороны Марка Розовского, когда та была ещё его студенткой.

Режиссёра Марка Розовского обвиняют в сексуальном насилии

 

На программе Андрея Малахова азербайджанская актриса поделилась болью двенадцатилетней давности. Якобы, режиссёр Розовский домогался юную ученицу. У них была интимная связь, в которой все эти годы Фатима винила саму себя. Деятель искусства же себя виновным не считает и отрицает осуждение.

Друг Марка Григорьевича Владимир Долинский не верит в рассказ женщины, и в свою очередь обвиняет актрису в клевете. Он подразумевает, что Абаскулиева таким образом хочет привлечь внимание к своей персоне.

Женщина ответила на ряд вопросов на детекторе лжи, в ходе которого выяснилось, что интимная связь, которая была между героями происшествия, не является насильственной. Больше похоже на то, что мужчина совратил студентку, и она отдала свою честь ему сама.
Дарья Дмитриева
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