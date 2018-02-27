Режиссёра Марка Розовского обвиняют в сексуальном насилии

Актриса Фатима Абаскулиева рассказала о сексуальном домогательстве со стороны Марка Розовского, когда та была ещё его студенткой.

Дарья Дмитриева

На программе Андрея Малахова азербайджанская актриса поделилась болью двенадцатилетней давности. Якобы, режиссёр Розовский домогался юную ученицу. У них была интимная связь, в которой все эти годы Фатима винила саму себя. Деятель искусства же себя виновным не считает и отрицает осуждение.Друг Марка Григорьевича Владимир Долинский не верит в рассказ женщины, и в свою очередь обвиняет актрису в клевете. Он подразумевает, что Абаскулиева таким образом хочет привлечь внимание к своей персоне.Женщина ответила на ряд вопросов на детекторе лжи, в ходе которого выяснилось, что интимная связь, которая была между героями происшествия, не является насильственной. Больше похоже на то, что мужчина совратил студентку, и она отдала свою честь ему сама.