Модель plus size из США обнажилась на пляже

Известная plus-size модель Эшли Грэм опубликовала видеоролик, на котором разделась на пляже. Видео успело набрать около миллиона просмотров, тысячи поклонников прокомментировали его.

Модель plus-size из США Эшли Грэм опубликовала видеоролик со своим участием, на котором она разделась под музыку и сменила несколько комплектов купальников. За семнадцать часов ролик набрал около миллиона просмотров и пару тысяч комментариев поклонников модели. Данное видео было сделано в процессе съемок рекламной компании для Sports Illustrated Swimsui, в процессе которой модель представила продукцию бренда из последней коллекции.В комментариях к видео фанаты Грэм восхищались ее формами, а также уверенностью в себе, которую излучает модель. Благодаря тому, что модель с нестандартной модельной фигурой участвует в различных показах, фотосессиях и рекламных компаниях, у многих фанатов расширились понятия красоты женского тела. Сама модель выступает за то, что каждая женщина может быть красивой вне зависимости от телосложения и размера одежды.