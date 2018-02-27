Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний В Казани мужчина расстрелял пешеходов, забаррикадировавшись в квартире Цыганская свадьба детей в торговом центре возмутила новосибирцев Глава МИД Ирака заявил о закупке российских С-400 Американец размера XXXXXL смог стать моделью Арабская звезда украла клип у Алексея Воробьёва На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери «Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ Школьник из Новой Зеландии разозлился из-за запрета носить дуршлаг на голове Депардье отменил гастроли из-за болезни Защитник Сергея Семёнова готовит для Рыбки и Лесли место в российской тюрьме Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги
| | Модель plus size из США обнажилась на пляже

Модель plus size из США обнажилась на пляже

Вчера, 21:47
Известная plus-size модель Эшли Грэм опубликовала видеоролик, на котором разделась на пляже. Видео успело набрать около миллиона просмотров, тысячи поклонников прокомментировали его.

Модель plus size из США обнажилась на пляже

 

Модель plus-size из США Эшли Грэм опубликовала видеоролик со своим участием, на котором она разделась под музыку и сменила несколько комплектов купальников. За семнадцать часов ролик набрал около миллиона просмотров и пару тысяч комментариев поклонников модели. Данное видео было сделано в процессе съемок рекламной компании для Sports Illustrated Swimsui, в процессе которой модель представила продукцию бренда из последней коллекции.

В комментариях к видео фанаты Грэм восхищались ее формами, а также уверенностью в себе, которую излучает модель. Благодаря тому, что модель с нестандартной модельной фигурой участвует в различных показах, фотосессиях и рекламных компаниях, у многих фанатов расширились понятия красоты женского тела. Сама модель выступает за то, что каждая женщина может быть красивой вне зависимости от телосложения и размера одежды.
Новости по теме
Модель plus-size Эшли Грэм шокировала костюмом русалки
Модель plus-size Эшли Грэм шокировала костюмом русалки

29-летнея пышнотелая модель Эшли Грэм продолжает шокировать своих поклонников и недоброжелателей. На этот раз девушка примеряла на себя бикини и хвост русалки.

Модель plus-size Эшли Грэм снялась для Glamour с пальмовыми листьями
Модель plus-size Эшли Грэм снялась для Glamour с пальмовыми листьями

Фотомодель формата plus-size Эшли Грэм устроила фотосессию для журнала моды Glamour на фоне морских волн в белом откровенном купальнике и с листьями

Модель plus-size Эшли Грэм отправилась на отдых в Мексику
Модель plus-size Эшли Грэм отправилась на отдых в Мексику

Популярная и востребованная модель категории plus-size Эшли Грэм проводит отпуск в жаркой Мексике. В плотном рабочем графике звезда с роскошными формами

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости