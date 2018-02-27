Тело и ажиотаж: Волочкова напомнила об уместности раздвинутых ног

Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала свою отличную растяжку. Правда, цель с которой она это сделала, была несколько неясна пользователям. Учитывая сколько раз эта способность была не просто показана обществу, а возведена примой в некий статус, доступный только избранным. Волочкова опубликовала в Instagram ролик, в котором она, стоя у балетного станка, делает вертикальный шпагат правой ногой.

Видео Анастасия прокомментировала довольно едко, снова выпячивая собственные способности и физическую форму, и отсутствие оных у всех остальных. Она заявила, что так как ее шпагаты вызывают больше всего обсуждений, то она будет показывать их снова и снова. А те, кто считает, что это так просто - пусть попробуют сами!Примечательно, что пользователи разделились на два, примерно равных, лагеря. Одна сторона активно нахваливала способности балерины, называя ее настоящей трудягой и красивой женщиной. Их противники высмеяли Волочкову, припомнив, что уже давно кроме этих шпагатов и растяжек, а также бесконечных скандалов, которые сама же провоцирует, Анастасия не показывает больше ничего. Критики сравнили балерину с зачитанной книгой, которая уже неинтересна. А некоторые, к тому же, удивились, какой интерес для человека такого уровня могут представлять склоки и изливание желчи на простой народ. Часть пользователей отметила, что шпагат почему-то демонстрируется только правой ногой, справедливо заметив, что как бы ни приписывала Волочкова заслуги по владению растяжкой только себе, ничуть не хуже это могут сделать и другие балерины, а также гимнастки.Анастасии посоветовали успокоиться уже наконец и перестать доказывать общественности, что она имеет балетное прошлое и определенные заслуги. Кстати, на днях Волочкова продемонстрировала свой излюбленный шпагат даже сидя на лошади. Более того - знаменитость заявила, что это и есть самая, что ни на есть, удобная и естественная поза для катания на коне.Напомним, что недавно Волочкова подверглась критике от пользователей, которые сочли некорректным происходящее в ее доме. В частности, публикуя фотоотчет о семейной идиллии, Анастасия показала снимок, где ее дочь Ариадна в мини-шортах сидит на шее у нынешнего возлюбленного своей матери. Подписчики забросали Волочкову гневными комментариями о том, что такое поведение не уместно, ведь девочке уже 12 лет, а кто знает, что в голове у «этого проходимца». Тем более возмутило поклонников спокойное отношение самой Анастасии к подобному.