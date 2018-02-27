Джессика Альба после беременности "живет" в спортзале ради стройной фигуры

Всего несколько месяцев назад Джессика Альба стала мамой в третий раз. Недавно, звезда решила снова заняться спортом. Но актрисе тяжело дались тренировки.

Альба рассказала поклонникам, как нелегко возвращаться в прежнюю форму с помощью изнурительных тренировок. Актриса ответила недоброжелателям, которые посчитали ее слишком медлительной. Джессика поделилась что, ее пульс достигал 180, одолевала тошнота, было трудно дышать. Однако красавица выкладывалась на все 100%.Известно, что звезда почти переехала в закрытый фитнес-центр Heart & Hustle в Беверли-Хиллз. Следует отметить, что Джессика делится с 27 миллионами фолловерами в Instagram подлинными снимками, без фотошопа. Теперь становиться понятно, что прекрасная фигура красотки - результат работы над собой в тренажерном зале.Джессика Альба остается примером для каждой девушки, ведь в свои 36 лет после рождения троих детей актриса выглядит замечательно.