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| | Джессика Альба после беременности "живет" в спортзале ради стройной фигуры

Джессика Альба после беременности "живет" в спортзале ради стройной фигуры

Вчера, 21:21
Всего несколько месяцев назад Джессика Альба стала мамой в третий раз. Недавно, звезда решила снова заняться спортом. Но актрисе тяжело дались тренировки.

Джессика Альба после беременности "живет" в спортзале ради стройной фигуры

 

Альба рассказала поклонникам, как нелегко возвращаться в прежнюю форму с помощью изнурительных тренировок. Актриса ответила недоброжелателям, которые посчитали ее слишком медлительной. Джессика поделилась что, ее пульс достигал 180, одолевала тошнота, было трудно дышать. Однако красавица выкладывалась на все 100%.

Известно, что звезда почти переехала в закрытый фитнес-центр Heart & Hustle в Беверли-Хиллз. Следует отметить, что Джессика делится с 27 миллионами фолловерами в Instagram подлинными снимками, без фотошопа. Теперь становиться понятно, что прекрасная фигура красотки - результат работы над собой в тренажерном зале.

Джессика Альба остается примером для каждой девушки, ведь в свои 36 лет после рождения троих детей актриса выглядит замечательно.
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