Арабская звезда украла клип у Алексея Воробьёва

Популярная в Египте певица по имени Nehal Nabil до миллисекунды скопировала клип российского исполнителя Алексея Воробьёва «Сама красивая».





Сам Алексей Воробьёв сказал, что ему очень приятен этот факт как автору и режиссёру. Стоит отметить, что слово «украла» было использовано не случайно: в титрах в самом видео режиссером указан некий Ислам Хишам (Islam Hisham), тогда как Алексей не фигурирует нигде.





Клип на песню «Hanebdaa Hayah» арабской звезды появился более чем на год позднее, чем хит Воробьёва. Мало того, он был скопирован от первого до последнего кадра. Представители артиста, как и он сам, уже знают о произошедшем, и в Сети есть официальный комментарий. И Алексей, и его продюсер уверяют, что в правом поле коллеги из Египта поступили противозаконно. Однако им лестно, что полярности в музыкальном мире начинают движение, и воруют уже не русские, а у русских.