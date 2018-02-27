Арабская звезда украла клип у Алексея Воробьёва

Клип на песню «Hanebdaa Hayah» арабской звезды появился более чем на год позднее, чем хит Воробьёва. Мало того, он был скопирован от первого до последнего кадра. Представители артиста, как и он сам, уже знают о произошедшем, и в Сети есть официальный комментарий. И Алексей, и его продюсер уверяют, что в правом поле коллеги из Египта поступили противозаконно. Однако им лестно, что полярности в музыкальном мире начинают движение, и воруют уже не русские, а у русских.
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