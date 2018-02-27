Круги под глазами и легкая небритость: Басков шокировал поклонников внешним видом

Николай Басков всегда почитаем подписчиками за оригинальные посты в социальных сетях. Вот и в этот раз российский эстрадный и оперный певец поместил видео, на котором он с легкой небритостью и очевидно после бессонной ночи прибыл в Алматы. Киноактёр сообщил, что встречает его самая любимая машина, но не его, а другая.

Януш Серпнень

Далее телеведущий поведал, что в Казахстане уже 5 утра, начало шестого, и он сейчас отправляется в гостиницу спать. А уже вечером педагог и профессор кафедры вокала будет петь в самом большом городе Казахстана. В завершении он пожелал всем доброго утра или спокойной ночи, признавшись, что ночной режим уже стал частью его гастрольной жизни.Почти пятнадцатью тысячами лайков и более чем двумя сотнями комментариев ответили подписчики «золотого голоса» России. В своем большинстве подписчики были рады посту, приветствовали своего кумира, желали букета положительных эмоций, приятного время провождения, удачного выступления и хорошего отдыха, восхищались его талантом и настроением, просили поберечь себя.«С ночным режимом он на «ты» - встречай звезду, Алматы! Организуют там, для Коли, самые шикарные гастроли!», - попытался похвастать стихоплетством один из подписчиков. «Коля, хорошо отдохнуть, а вечером зажечь, как умеет только натуральный блондин и он у нас такой один!», - подхватила почин подписчица.Одна из поклонниц призналась, что ранее была равнодушна к Баскову, но когда по счастливой случайности волею судеб однажды побывала на его концерте, то была в восторге от его представления. Столько любви и теплоты в нем, и это все он дарит людям.Но хватало и откровенной критики. Кому-то видео выдалось наигранным. Некто отметил, что Баскову до Федора Шаляпина далеко. Кто-то назвал понтами упоминание машины, при этом подчеркнув, что кому нужна его машина. Его тут же поддержали единомышленники: «Коля! Как жаль, что в 5 утра твой Роллс никто не увидит! Спасибо социальным сетям, которые не дадут понтам пропасть!». Но в ответ прозвучало, что это не понты, а жизнь и человек сам своим трудом заработал на такую машину и на такую жизнь.Неугомонным казалось, что в здравом уме никто не будет таскаться за Басковым. Съязвили и по поводу его телевизионной спутницы, поинтересовавшись, где она. Один из подписчиков подметил, что, не зная, что это Басков, подумал бы, что простой мужик – небритый и запухший. Советовали Николаю Баскову срочно идти на блефоропластику, так как глаз не видно. И интересовались, когда же он жениться.«Вам сложно угодить, то удивляются, почему вестей нет, то когда им выкладывают видео, возмущаются, что наигранно. А ведь человек просто поделился чем-то. Какое настроение было, такое видео и снял. Не стоит ковыряться в «пижамах», - подвел черту поклонник таланта «золотого голоса» России.