"Пихали, как грязь": Подписчики Бузовой рассказали о встрече с певицей в Благовещенске

Ольга Бузова – известная телеведущая, дизайнер, писательница, а также певица. Её многочисленные таланты всячески обсуждаемы и нередко критикуемы. Вместе с тем, фан-клуб Ольги Бузовой также весьма значительный. В комментариях в социальных сетях нередко разворачиваются баталии между хейтерами артистки и её поклонниками. Последних Ольга Бузова нередко после этого сердечно благодарит в отдельных постах, отмечая, что очень признательна за такую поддержку. Любимое изречение артистки – «мои люди всегда со мной». Она часто ставит его в хештегах к записям в Instagram.

Ирина Летинская

Некоторых возмущает, что певица именует так своих поклонников. Они сравнивают это обращение с тем, как говорили в прошлом богатые люди своей прислуге, считая, что артистка так и воспринимает на самом деле фанатов. Впрочем, многим «мои люди» нравятся. Поклонники отмечают, что Ольга Бузова наоборот так приближает их к себе, как бы говоря, что они – часть её окружения. Однако вопрос об отношении артистки к фанатам всё равно остаётся открытым.Особенно знаковым он оказался во время концерта в Благовещенске. Ольга Бузова опубликовала небольшой ролик, где показала, как её встречают там фанаты. Интернет-пользователей удивило несколько вещей. Среди них, в частности, странное поведение парня, который, по их мнению, танцевал совсем «не по-мужски», и вышедший в центр ребёнок, который едва не прошёл мимо Бузовой, но артистка потом его подхватила. Комментаторы посчитали, что на самом деле малыш не хотел идти к певице, хотя так, возможно, задумывалось. В целом, встречу посчитали несколько «показушной».Те же, кто на ней присутствовал, также высказались. Люди заявили, что их «пихали, как грязь», а также очень грубо выражались. Речь шла об охране Ольги Бузовой, которая не давала пообщаться с певице. «Можно было более тактично попрощаться с поклонниками», - отметила одна интернет-пользовательница. Другие сообщили, что и вне таких встреч Ольга Бузова ведёт себя не очень хорошо. «Всё это только для Instagram, а на деле, когда люди просят фото на улице, так с таким презрением на них смотрит и уходит… Дешёвая показуха, да и только», - прокомментировал подписчик. Многие, соответственно, пришли к выводу, что на самом деле Ольга Бузова не очень хорошо относится к собственным поклонникам. Они порекомендовали ей научиться тактичности, а также хоть иногда показывать себя настоящую.