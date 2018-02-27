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| | Анастасия Тарасова доверяет мужу, несмотря на слухи о его изменах

Анастасия Тарасова доверяет мужу, несмотря на слухи о его изменах

Вчера, 19:49
Модель Анастасия Костенко, сменившая фамилию после замужества, не обращает внимания на слухи об изменах своего мужа футболиста Дмитрия Тарасова. Экс-супруг известной ведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой в очередной раз испортил свою репутацию.

Анастасия Тарасова доверяет мужу, несмотря на слухи о его изменах

 

В обществе говорят о романе между Тарасовым и участницей программы «Пацанки». Девушка хвасталась перед подругами, что получила букет цветов от знаменитого футболиста. Несмотря на неприятные слова в адрес супруга, беременная Костенко в социальной сети Instagram публикует трогательные снимки со своим благоверным. Модель убеждает подписчиков в том, что полностью счастлива в браке. Одну из фотографий Тарасова подписала словами: «Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как два подростка, я и ты».

Поклонники называют модель мудрой женщиной, поскольку дама не устраивает сцен мужу, будучи беременной. Дмитрий Тарасов официально три раза женился. Предыдущая жена футболиста Ольга Бузова периодически вспоминает о любовных похождениях своего экс-супруга.
Домбровский Сергей
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