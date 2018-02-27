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| | "Пацанка": Боня в купальнике продемонстрировала свою настоящую фигуру

"Пацанка": Боня в купальнике продемонстрировала свою настоящую фигуру

Вчера, 19:43
Виктория Боня опубликовала в своем Instagram обращение к своим подписчикам, в котором пожелала узнать, хотят ли они разыграть еще одну путевку на Мальдивы. Звезда отметила, что для этого необходимо набрать 5000 желающих. К этой идее Боню привела тоска по Мальдивам, о которых она очень скучает в заснеженном Монако. Виктория поведала поклонникам, что ей не терпится снова побывать на пляже, и она очень хочет вырваться, наконец, из Франции и понежиться на песочке островных пляжей.

"Пацанка": Боня в купальнике продемонстрировала свою настоящую фигуру

 

Подписчики тут же откликнулись на призыв Бони и выразили огромное желание поучаствовать в розыгрыше путевки. Они также забросали знаменитость комплиментами - ведь в публикации она разместила еще и пару фотографий, ностальгируя по отдыху на Мальдивах. На одном из снимков Виктория в соблазнительной позе стоит на берегу, демонстрируя шикарный купальник и прекрасную фигуру, а на другом - лежит на песке неподалеку от воды. Подписчики подобрали для знаменитости массу лестных эпитетов.

Пожалуй, если бы Боня опубликовала что-нибудь из последних фотографий, то вряд ли получила бы столько похвал. Дело в том, что недавно на своей странице Виктория выложила ролик, где она танцует. Красавицу нимало не смутило, что на видео отчетливо заметен живот, выпирающий из под облегающего платья. Обычно Боня спокойно относится к тому, что жизнь должна быть реальной, какой бы она ни была. Знаменитость старается показать поклонникам, как она живет на самом деле, и, конечно, многие завидуют тем роскошным условиям, которые она может себе позволить. При этом Виктория без прикрас выложила ролик, где она выглядит, как есть, ничем себя не приукрашивая.

Вряд ли она ожидала, что пользователи подвергнут видео настолько жесткой критике. А они старались изо всех сил - напомнили Боне о возрасте, когда столь явственные недостатки фигуры нужно уже скрывать, а не демонстрировать, а также прямым текстом заявили, что талия у нее отсутствует напрочь и с таким «пузом» она весьма смахивает на беременную.

Но не тут-то было. Боня, в свойственной ей манере, быстро поставила всех на место, сказав, что точно знает, где и что у нее неидеально, и это ничуть не мешает ей любить себя такой, какая есть. Гармония души и тела, по мнению Виктории, важнее, чем неестественно красивые формы тысячу раз перекроивших себя знаменитостей.
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