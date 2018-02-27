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| | «Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ

«Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ

Вчера, 19:15
Настя Рыка опубликовала часть переписки, из которой ей стали известны заказчики её ареста. Теперь она боится, что перейдёт под особый контроль ФСБ.

«Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ

 

Пост Рыбка опубликовала в Instagram, где подкрепила его скриншотом переписки с неизвестным. «Охотница» заявляет, что узнала о сфабрикованном Россией деле против неё и её секс-гуру Алекса Лесли. Напомним, что именно их тайский суд отказался выпускать под залог. Девушка сообщает, что «заказ» на их арест, который она назвала репрессиями, был подготовлен спецслужбами России, а именно – специалистами из ФСБ. Согласно международному закону, судебная инстанция Таиланда обязана депортировать правонарушителей на родину.

«Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ

 

Но Рыбка, являясь гражданкой Беларуси, уверена, что её предадут ФСБ. Так она в очередной раз просит защиты у США. И не только. Теперь она просит помощи и у Алексея Навального, который использовал её видео и книгу для своего расследования. В Сети не верят девушке из эскорт-услуг, обвиняя во лжи и желании переехать в США «за бесплатно». Ранее «ВладТайм» писало, что известный российский адвокат готовит для Рыбки и Лесли камеры в тюрьме.
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