«Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ

Настя Рыка опубликовала часть переписки, из которой ей стали известны заказчики её ареста. Теперь она боится, что перейдёт под особый контроль ФСБ.

Пост Рыбка опубликовала в Instagram, где подкрепила его скриншотом переписки с неизвестным. «Охотница» заявляет, что узнала о сфабрикованном Россией деле против неё и её секс-гуру Алекса Лесли. Напомним, что именно их тайский суд отказался выпускать под залог. Девушка сообщает, что «заказ» на их арест, который она назвала репрессиями, был подготовлен спецслужбами России, а именно – специалистами из ФСБ. Согласно международному закону, судебная инстанция Таиланда обязана депортировать правонарушителей на родину.