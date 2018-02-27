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| | Актер Мэт Леблан отреагировал на критику сериала «Друзья»

Актер Мэт Леблан отреагировал на критику сериала «Друзья»

Вчера, 19:19
Американский актер Мэт Леблан, исполнивший роль Джоуи Триббани в сериале «Друзья», отреагировал на критику популярной ленты. По словам знаменитости, неприятные слова в адрес этой картины являются необоснованными.

Актер Мэт Леблан отреагировал на критику сериала «Друзья»

 

Мэт Леблан уверяет, что комедия «Друзья» базировалась на вечных принципах, в ней поднимались вопросы о проверке чувств влюбленных на прочность при длительном расставании, отношениях между приятелями. Не обошли стороной в юмористической ленте темы семьи и доверия. По мнению Мэта Леблана, обвинять сериал «Друзья» в расизме, гомофобии, насмешках над людьми, имеющими избыточную массу тела, нельзя.

При повторной трансляции этой комедии ее жестко раскритиковали. В оригинале картину «Друзья» показывали по американскому телевидению на протяжении десяти лет в период с 1994 по 2004 годы. По мнению критиков, сюжет фильма создали в то время, когда в США не выработались принципы политкорректности, именно поэтому возникают проблемы с его трактовкой.
Домбровский Сергей
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