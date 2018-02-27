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| | Шакира погасила долги по налогам в Испании

Шакира погасила долги по налогам в Испании

Вчера, 18:45
Недавно власти Испании обвинили Шакиру в неуплате налогов в течение четырех лет, что грозило ей штрафами и даже тюремным заключением. Известной певице удалось урегулировать вопрос, заплатив налоговой Испании порядка 20 миллионов долларов.

Шакира погасила долги по налогам в Испании

 

В прошедшем месяце власти Испании объявили Шакиру должницей. В соответствии с заявлением, исполнительница уклонялась от уплаты налогов с 2011 по 2014 год. На днях певице удалось урегулировать все задолженности и снять с себя все обвинения. Дело было решено в административном порядке без участия судебных инстанций. В противном случае певице грозил бы немалый штраф и даже тюремное заключение.

Шакире пришлось выплатить налоговой Испании около 20 миллионов долларов. Адвокат исполнительницы не согласен с таким решением и намерен его оспорить, ранее он заявлял, что в указанный срок певице не пребывала на территории страны 183 дня в году, поэтому не должна была платить налоги со всех активов.
Виктория Озерова
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