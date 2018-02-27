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| | Красивая, но искусственная: Обнаженные бедра Лопыревой удивили поклонников

Красивая, но искусственная: Обнаженные бедра Лопыревой удивили поклонников

Вчера, 18:48
Модель и ведущая Виктория Лопырева опубликовала на своей странице в Instagram снимок с отдыха на Мальдивах, где она позирует на берегу в красивом купальнике. Виктория подписала фото философским суждением о свободе в несвободном мире. Пользователи сразу же начали активно комментировать фото. На разных языках они восхищались красотой Лопыревой, ее идеальной фигурой и даже шикарным фоном, которым послужили океанские волны, переливающиеся разными цветами. В своих комплиментах они называли Викторию красавицей и русалочкой, желали ей отличного мужа и детей, а также приятного отдыха и удачи во всем.

 

Красивая, но искусственная: Обнаженные бедра Лопыревой удивили поклонников

 

Конечно, без ехидных замечаний недоброжелателей не обошлось - они раскритиковали внешность знаменитости, назвав перекачанными ее ягодицы, а все тело красавицы полностью искусственным, что даже оригинальный купальник совершенно не спасает ситуацию. Они напомнили Лопыревой, что если уж она собралась замуж за певца Николая Баскова, то не стоит так уж экспериментировать с позами для фото, а то потом будет нечем удивлять мужа.

Правда, долгожданная свадьба, скорее всего, может так и не состояться. Потому что в День всех влюбленных Басков уже позировал с совсем другой дамой - Софией Никитчук, которая стала «Мисс Россия» в 2015 году. На снимке, размещенном в Instagram, девушка держит в руках красивый букет, а Басков наклоняется к ней, явно собираясь поцеловать. В комментариях к фото Никитчук упрекают в том, что она увела-таки блондина, а также, что у Софии нет понятия о совести.

Кстати, еще одно недавнее фото, опубликованное Лопыревой, тоже создало интригу в Instagram. Черно-белый снимок, подписанный «Мои феромоны идут к тебе» озадачил многих подписчиков модели. Они затеяли дискуссию о том, к кому обращается Виктория в таком послании. Многие склонялись ко мнению, что все-таки подпись адресована Баскову, но «знающие» люди заметили, что Николай воздержался от комментариев фото, тогда как Лопыревой многие посоветовали бросить его и не тратить зря время.

К слову, в последнее время снимки, размещаемые красавицей, подвергаются жестокой критике по поводу злоупотребления фоторедакторами. Дело в том, что Лопырева, которая заодно является и послом чемпионата мира по футболу, чрезмерно увлеклась «фотошопом». Внимательные пользователи заметили, что талия девушки стала выглядеть уже, чем ее лицо, и что, ранее достаточно милая внешность Виктории стала уже чересчур неестественной. Надо сказать, поклонники были расстроены этим обстоятельством.
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