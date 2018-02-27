Полина Гагарина заинтриговала поклонников своей прической

Участница «Евровидение-2015» Полина Гагарина решила своим поклонникам в сети Instagram дать повод для раздумья: певица обновила фотографию, где видно новую причёску.

На предыдущих фото певица была без чёлки. 27 февраля Полина Гагарина выложила в Instagram новое фото. Подписчики сразу же принялись бурно обсуждать новый образ певицы. Многие поклонники пришли к выводу, что чёлка ненастоящая, она нужна знаменитости для нового клипа или фотосессии.Полина Гагарина не собирается пока раскрывать карты и поэтому не отвечает на вопросы фанатов. Скорее всего, певица решила предоставить своим слушателям «пищу для размышлений», чтобы подвергнуться обсуждениям общества.Подписчики Полины Гагариной считают, что новая причёска идеально подходит под очертания лица. В комментариях можно увидеть только положительные отзывы под новой фотографией звезды. За 3 часа снимок оценили отметками «Нравится» 70 тысяч человек.