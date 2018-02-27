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| | Актер Серебряков ответил на критику в свой адрес

Актер Серебряков ответил на критику в свой адрес

Вчера, 18:31
Актер Алексей Серебряков, уехавший вместе с семьей на постоянное место жительство в Канаду, ранее назвал "национальной идеей России" силу, наглость и хамство. Это высказывание раскритиковали артисты и режиссеры.

Актер Серебряков ответил на критику в свой адрес

 

Серебряков ознакомился с реакцией людей на свои слова и не отказывается от сказанного. Если в душе героя «Левиафана» накипит, тот в очередной раз встретится с известным блогером Юрием Дудем и опять объяснит ему свою точку зрения, дабы журналист донес ее до общественности. По мнению Серебрякова, в России ценят агрессию и силу. В западных странах больше уважают умных и вежливых людей. За рубежом невозможно добиться успеха, полагаясь исключительно на наглость и агрессию. Серебряков увез свою семью в Канаду в надежде воспитать детей в совершенно другой среде.

Актер хочет, чтобы его отпрыски понимали важность трудолюбия, образования, соблюдения законов, ведь не обязательно расталкивать всех локтями на пути к успеху. С такой точкой зрения согласились Алексей Панин, Андрей Звягинцев. Раскритиковали высказывание Серебрякова Александр Панкратов-Черный, Андрей Кончаловский, Владимир Бортко. Несмотря на неприятные слова в свой адрес, звезда «Левиафана» не отказывается от сказанного. Режиссер Владимир Бортко больше никогда не пригласит Серебрякова в свои проекты, хотя раньше сценарист сотрудничал с этим человеком и хвалил его за мастерство.
Домбровский Сергей
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