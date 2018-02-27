Людмила Поргина собирает миллион рублей на лечение Николая Караченцова

Николай Караченцов посетил мероприятие по случаю 50-летия Ольги Кабо. После празднования его супруга рассказала о состоянии здоровья актера: Караченцов собирается продолжить лечение в Израиле, на что понадобятся немалые средства.

Виктория Озерова

Людмила Поргина и Николай Караченцов посетили 50-летие Ольги Кабо. После мероприятия супруга артиста рассказала, что медики запретили известному актеру выходить из дому в период эпидемии, но он все равно захотел поздравить давнюю приятельницу. Празднование очень понравилось артисту. Во время общения с журналистами Людмила Поргина сообщила, что Караченцов прошел пятый курс химиотерапии, но дальше продолжать лечение в России они не могут. В РФ артист пройдет шестой курс, а дальше – облучение в Иерусалиме.На прохождение процедур в Израиле понадобится один миллион рублей, но супруге артиста не стыдно просить эти деньги. Поргина надеется на помощь фонда Михалкова.