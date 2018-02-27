Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги

Популярная и уже легендарная Екатерина Андреевна своеобразно подошла к традициям отпуска заграницей. 56-летняя телеведущая на пляже задирает ноги.

Неделю назад стало известно, что Екатерина Андреева получила новый график работы в информационной программе «Время», выходя в эфир только по выходным. Воспользовавшись свободным временем, она отправилась отдыхать на острова, где не оставила привычку рассказывать зрителям обо всём, что происходит в мире. Так она поделилась своим видением того, как нужно загорать. Или созерцать закат.

» - подписала ведущая странное фото, на котором изображена вверх ногами на шезлонге. Хотя поклонники были не против. Некоторые подтвердили, что в возрасте Екатерины такая поза в конце дня полезна, а другие не могли оторвать взгляд от гипнотизирующего заката. И пятки женщины органично влились в пейзаж.