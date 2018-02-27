Агутин чуть не утопил Варум во время секса

Российский музыкант Леонид Агутин ответил на вопросы известного блогера Юрия Дудя. Артист разоткровенничался во время беседы с журналистом и сообщил некоторые моменты своей личной жизни.

Домбровский Сергей

Леонид Агутин заявил, что самый запоминающийся секс с Анжеликой Варум произошел через год после официальной регистрации отношений. Влюбленные возвращались со светской вечеринки. Супруги начали заниматься сексом в автомобиле, а затем испытывали угрызения совести, так как водитель все видел. Примерно в тот же период времени Агутин и Варум начали экспериментировать во время интима. Артисты решили заняться любовью в ванной. В порыве страсти Агутин чуть не утопил Варум, но самостоятельно откачал.Певец отрицает информацию о том, что он исполнял композиции вместо своей жены. По словам Агутина, трудно перепутать мужской голос с женским, поэтому обвинения являются беспочвенными. Ранее с Дудем беседовал музыкант Иеромонах Феофан, который говорил, что вместо Варум иногда поет ее муж.