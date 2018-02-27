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| | Дарья Пынзарь рассказала об отдыхе в Алании

Дарья Пынзарь рассказала об отдыхе в Алании

Сегодня, 17:25
Дарья Пынзарь сейчас находится с семьей в Алании, Турция. Экс-участница «Дома-2» активно делится впечатлениями об отпуске с поклонниками в личном микроблоге и в своем Telegram-канале. На этот раз Пынзарь призналась, что в восторге от турецкого сервиса.

Дарья Пынзарь рассказала об отдыхе в Алании

 

Дарья Пынзарь рассказала своим подписчикам в Telegram-канале, что во время отпуска она обычно «затихает» и не часто публикует новые посты в соцсетях. Сейчас экс-звезда «Дома-2» пребывает в Алании. За это время Пынзарь успела много узнать об отдыхе в Турции. Она поделилась с подписчиками информацией о том, что даже бюджетный отдых в Алании очень хорош, и в городе есть на что посмотреть. Особенно экс-звезду телестройки впечатлили горы со смотровыми площадками и море.

Также Дарья Пынзарь сообщила, что именно в Алании снимали часть передачи «Москвичка». Об этом рассказать подробнее тем, кому интересна «внутренняя кухня телевидения», девушка обещала немного позже.
Виктория Озерова
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