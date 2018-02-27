Принц Эрнст обнародовал фото дочери от Екатерины Малышевой

22 февраля в госпитале Ганновера дизайнер с российскими корнями Екатерина Малышева родила девочку. Сегодня счастливый отец ребенка принц Эрнст Август Ганноверский поделился первым снимком дочери и рассказал, что девочку назвали Елизаветой.

На днях стало известно, что Екатерина Малышева и принц Эрнст стали родителями. Об этом проинформировал отец дизайнера с российскими корнями. Сначала не была известна точная дата рождения, а также имя и пол ребенка, но отец пролил свет на эту тайну. 22 февраля в одном из госпиталей Ганновера появилась на свет дочь родственника князя Монако и Екатерины Малышевой. Девочку назвали Елизаветой, полное имя с учетом всех титулов принц Эрнст сообщит позже. Пока он от имени всей семьи рассказал о «безумном счастье» по поводу такого события.

Виктория Озерова

Также принц Эрнст показал первую фотографию своей новорожденной дочери. На снимке малышка запечатлена вместе со своими родителями.