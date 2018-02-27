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| | Принц Эрнст обнародовал фото дочери от Екатерины Малышевой

Принц Эрнст обнародовал фото дочери от Екатерины Малышевой

Сегодня, 16:59
22 февраля в госпитале Ганновера дизайнер с российскими корнями Екатерина Малышева родила девочку. Сегодня счастливый отец ребенка принц Эрнст Август Ганноверский поделился первым снимком дочери и рассказал, что девочку назвали Елизаветой.

Принц Эрнст обнародовал фото дочери от Екатерины Малышевой

 

На днях стало известно, что Екатерина Малышева и принц Эрнст стали родителями. Об этом проинформировал отец дизайнера с российскими корнями. Сначала не была известна точная дата рождения, а также имя и пол ребенка, но отец пролил свет на эту тайну. 22 февраля в одном из госпиталей Ганновера появилась на свет дочь родственника князя Монако и Екатерины Малышевой. Девочку назвали Елизаветой, полное имя с учетом всех титулов принц Эрнст сообщит позже. Пока он от имени всей семьи рассказал о «безумном счастье» по поводу такого события.

 

Также принц Эрнст показал первую фотографию своей новорожденной дочери. На снимке малышка запечатлена вместе со своими родителями.
Виктория Озерова
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