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| | «Какое лицемерие!»: Влада Кадони высмеяли за «любовь» к Ольге Бузовой

«Какое лицемерие!»: Влада Кадони высмеяли за «любовь» к Ольге Бузовой

Сегодня, 16:40
Влад Кадони в микроблоге написать теплые слова поддержки Ольге Бузовой, заявив, что она уникальная во всей России. Однако пользователи Сети стали обвинять Влада за грубую лесть и лицемерие.

«Какое лицемерие!»: Влада Кадони высмеяли за «любовь» к Ольге Бузовой

 

«Ну разве можно ее не любить??!! Очевидно же, что она одна такая не только в России, но и за ее пределами. Нужно уметь ценить уникальность человека и эстетику его проявлений», - написал под фотографией Влад Кадони. Однако поклонники неоднозначно отнеслись к признаниям известного телеведущего и посчитали, что Влад слишком подлизывается к своей коллеге по телестройке.

«Как можно возвышать человека, точнее персонажа, с которого пол страны гонят?», «Ребят, это стёб. Кадони не глупый», «Фу, какое лицемерие. От Влада не ожидала такого», «Эх, видно, что подлизывается к Бузовой», «Восхищаться Бузовой - это уже самоуничижение», - заявили поклонники в комментариях в Instagram.
Светлана Славянская
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