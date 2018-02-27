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| | Рустам Солнцев предпочел избиение Самбурской «раскорячке» Волочковой

Рустам Солнцев предпочел избиение Самбурской «раскорячке» Волочковой

Сегодня, 15:40
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев дал комментарии по ролику с избиением Настасьи Самбурской. Ведущий назвал видео «неталантливым» и даже «не смешным», но все равно предпочел его снимкам Анастасии Волочковой.

Рустам Солнцев предпочел избиение Самбурской «раскорячке» Волочковой

 

Недавно в Сети появилось видео избиения Настасьи Самбурской. Ролик показала сама актриса в соцсетях. На кадрах продюсер Виктор Дробыш бьет артистку по лицу, а она оседает на паркет и начинает плакать. После этого Самбурская начинает хохотать, чтобы дать поклонникам понять, что все это невсерьез. В очередном выпуске «Мама дорогая!» нашумевший ролик решил прокомментировать Рустам Солнцев. Он отметил, что видео получилось «неталантливым», а происходящее в кадре «не смешно» и «не забавно». Несмотря на это, ведущий счел, что ролик намного лучше снимков Анастасии Волочковой с ее «очередной раскорячкой».

В конце Солнцев предложил Самбурской снять еще один видеоролик о том, как она дает затрещину Дробышу.
Виктория Озерова
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