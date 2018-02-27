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| | «Шалить акушеры советуют»: Беременная Рапунцель рассказала о сексе с мужем

«Шалить акушеры советуют»: Беременная Рапунцель рассказала о сексе с мужем

Сегодня, 16:14
Ольга Рапунцель всегда пользуется популярностью у подписчиков, ее публикации набирают десятки тысяч лайков и тысячи комментов. Не исключением был и последний ее пост и фото, на котором четко просматривается округлость живота беременной знаменитости, которой, по всей видимости, уже скоро рожать.

«Шалить акушеры советуют»: Беременная Рапунцель рассказала о сексе с мужем

 

Участница реалити-шоу «Дом-2» Григорьевская, именно такую настоящую фамилию носит Ольга, похвасталась подписчикам, что супруг называет ее «бегемотиком». Правда, уточнила, что набрала за всю беременность лишь каких-то шестнадцать килограмм. Добавив, что ей вовсе не обидно, ведь он говорит это любя.

Рапунцель поинтересовалась у своих поклонниц, как их называли, или называют во время беременности? Рассказав, что в общем чувствует себя хорошо, так как беременность это всегда прекрасно. С ее слов, прогулки по магазинам доставляют ей колоссальное удовольствие и радость, но делает она это с передышками и выходом на свежий воздух.

Ольга также призналась, что не может пройти мимо детского магазина. Ей всегда хочется что-нибудь купить для их принцессы. А как известно для своего ребёнка всегда хочется только самого лучшего и красивого. Участница реалити-шоу рассказала, что делает все по дому: уборку, готовку, глажку, а также продолжает готовится к родам. На днях Григорьевская собирается пойти на курсы в школу мам. Мало того, он сообщила, что они не прочь с мужем пошалить, в ожидании встречи с их крохой. Правда, Рапунцель пожаловалась, что наклоняться ей уже стало сложно. Кроме того, ее еще и стал мучить бессонница.

Поделилась будущая мама и своим пристрастием к лимонам и яблокам, которые поедает с большим удовольствием. Завершая свой пост, Ольга поинтересовалась тем, как себя чувствуют ее подписчики, которые находятся в аналогичной ситуации, то есть на поздних сроках беременности.

В ответ одна из подписчиц призналась, что ее супруг называл «Бегемотютка». Так как ей, мало того что с пузом, так еще и защемило нерв, поэтому ходила как она как утка. Каких только прозвищ не перечисляли подписчики: матрешки, хомяче-киндеры, бомбочки, пончики и так далее.

Начались споры по поводу веса и правильного питания, вопросы о сроках родов, теплые пожелания счастья и здоровья. Ответили подписчики и на шалости супружеские, отметив, что шалить акушеры советуют вплоть до самых родов. С их слов, это уже проверено. Кто-то советовал злоупотреблять лимонами и констатировал, что парочку килограмм ещё набрать придется.
Януш Серпнень
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