Ольга Бузова расширила график своих гастролей

Официальные представители популярной российской телеведущей Ольги Бузовой заявили о том, что в рамках своего гастрольного тура певица посетит ещё несколько городов, которые ранее не входили в концертные планы поп-дивы.

Александр Вест

Согласно утверждённым изменениям, в своём гастрольном туре Ольга Бузова почтит своим присутствием многочисленных поклонников в Орле, Таллине, Екатеринбурге, Оренбурге, Липецке, Риге. Заметим, первоначальный концертный график поп-звезды предполагал посещение ряда городов Дальнего Востока. Напомним, Воронеж и Москву певица посетит для участия в театральной постановке под названием «Мужчина нарасхват».В апреле нынешнего года Ольга Бузова примет участие в игре КВН на сцене в Сочи и в Москве. Также весной Ольга Бузова посетит со своей концертной программой такие города как: Ставрополь, Самару, Астрахань, Архангельск, Волгоград, Ессентуки, Тольятти и Саранск с Владикавказом.