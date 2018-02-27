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| | Ольга Бузова расширила график своих гастролей

Ольга Бузова расширила график своих гастролей

Сегодня, 15:33
Официальные представители популярной российской телеведущей Ольги Бузовой заявили о том, что в рамках своего гастрольного тура певица посетит ещё несколько городов, которые ранее не входили в концертные планы поп-дивы.

Ольга Бузова расширила график своих гастролей

 

Согласно утверждённым изменениям, в своём гастрольном туре Ольга Бузова почтит своим присутствием многочисленных поклонников в Орле, Таллине, Екатеринбурге, Оренбурге, Липецке, Риге. Заметим, первоначальный концертный график поп-звезды предполагал посещение ряда городов Дальнего Востока. Напомним, Воронеж и Москву певица посетит для участия в театральной постановке под названием «Мужчина нарасхват».

В апреле нынешнего года Ольга Бузова примет участие в игре КВН на сцене в Сочи и в Москве. Также весной Ольга Бузова посетит со своей концертной программой такие города как: Ставрополь, Самару, Астрахань, Архангельск, Волгоград, Ессентуки, Тольятти и Саранск с Владикавказом.
Александр Вест
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