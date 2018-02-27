Сценические наряды Ани Лорак раздражают зрителей чрезмерной открытостью

Украинская певица Ани Лорак выступила в Минске и Петербурге с концертной программой «Дива». Поклонники благосклонно восприняли солистку. В социальной сети Instagram исполнительница опубликовала новые фотографии, на которых она запечатлена на сцене.

Домбровский Сергей

Пользователи раскритиковали Ани Лорак за откровенные наряды, выставляющие напоказ ее прекрасную фигуру. По мнению подписчиков, вокалистка переступила черту дозволенного и ее одежду можно без зазрения совести называть пошлой. Ани Лорак чересчур активно показывает собственное тело. По словам юзеров, певица копирует западных звезд шоу-бизнеса, пытаясь получить славу благодаря своей красивой фигуре. Никто не сомневается в таланте Ани Лорак, но в последнее время солистка изменила имидж. Ее новый облик пришелся по вкусу далеко не всем.Поклонники считают, что вокалистка перестаралась в погоне за популярностью. Один из подписчиков в комментарии отметил: «Это не Дива, не хватает только шеста и можно танцевать стриптиз». Большинству фанатов понравились выступления Ани Лорак, зрители благодарили исполнительницу за качественную работу шумными аплодисментами.