Сценические наряды Ани Лорак раздражают зрителей чрезмерной открытостью

Пользователи раскритиковали Ани Лорак за откровенные наряды, выставляющие напоказ ее прекрасную фигуру. По мнению подписчиков, вокалистка переступила черту дозволенного и ее одежду можно без зазрения совести называть пошлой. Ани Лорак чересчур активно показывает собственное тело. По словам юзеров, певица копирует западных звезд шоу-бизнеса, пытаясь получить славу благодаря своей красивой фигуре. Никто не сомневается в таланте Ани Лорак, но в последнее время солистка изменила имидж. Ее новый облик пришелся по вкусу далеко не всем.
Поклонники считают, что вокалистка перестаралась в погоне за популярностью. Один из подписчиков в комментарии отметил: «Это не Дива, не хватает только шеста и можно танцевать стриптиз». Большинству фанатов понравились выступления Ани Лорак, зрители благодарили исполнительницу за качественную работу шумными аплодисментами.