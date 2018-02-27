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| | Бондарчук едва не погибла из-за увлечения режиссёром Тарковским

Бондарчук едва не погибла из-за увлечения режиссёром Тарковским

Сегодня, 15:11
Наталья Бондарчук рассказала о том, что она задумывалась о том, чтобы лишить себя жизни из-за любви к знаменитому режиссёру Андрею Тарковскому. О своей нелёгкой судьбе Наталья рассказала телеведущему Борису Корчевникову.

Бондарчук едва не погибла из-за увлечения режиссёром Тарковским

 

На съёмках очередного выпуска популярной телевизионной передачи «Судьба человека» гостьей Бориса Корчевникова стала наследница Сергея Бондарчука Наталья. Ведущему телепередачи Бондарчук рассказала, что страсть, которая на съёмках художественного фильма «Солярис» вспыхнула между Натальей и режиссёром картины Андреем Тарковским, едва не стоила ей жизни. По словам Бондарчук, на тот момент ей было 19 лет и она состояла в браке, а сам режиссёр также был частью брачного союза.

 
Наталья поведала, что Андрей Тарковский в любом случае не оставил бы своего сына и супругу ради нее, так как он придерживался других жизненных ориентиров. Наталья Бондарчук заметила, что в какой-то момент ей захотелось покончить с любовными страданиями, но её устремления были вовремя замечены близкими людьми.

Александр Вест
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