Бондарчук едва не погибла из-за увлечения режиссёром Тарковским

На съёмках очередного выпуска популярной телевизионной передачи «Судьба человека» гостьей Бориса Корчевникова стала наследница Сергея Бондарчука Наталья. Ведущему телепередачи Бондарчук рассказала, что страсть, которая на съёмках художественного фильма «Солярис» вспыхнула между Натальей и режиссёром картины Андреем Тарковским, едва не стоила ей жизни. По словам Бондарчук, на тот момент ей было 19 лет и она состояла в браке, а сам режиссёр также был частью брачного союза.
Бондарчук едва не погибла из-за увлечения режиссёром ТарковскимСегодня, 15:11
72-летняя российская актриса Наталья Селезнева стала участницей телевизионной передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». На шоу звезда неоднократно
Модель и ведущая Светлана Бондарчук, бывшая жена Сергея Бондарчука, показала фото без макияжа. Она разместила в Instagram снимки с отдыха на Бали.
Известный российский режиссер Федор Бондарчук рассказал СМИ, почему развелся со своей женой Светланой. Пара распалась в мае этого года.