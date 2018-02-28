Алисия Сильверстоун разводится с мужем после 13-ти лет брака

Американская актриса Алисия Сильверстоун разводится со своим мужем, солистом группы S.T.U.N. Кристофером Джареки после 13-ти лет брака. Об этом сообщает журналист авторитетного издания.

Сергей Денисов

По утверждению источника, творческая пара подтвердила свои намерения расстаться. В шоу-бизнесе это была одна из самых благополучных семей, о конфликтах в которой ничего не было известно широкой публике. Сильверстоун и Джареки заявили журналисту, что по-прежнему любят друг друга, уважают и остаются близкими друзьями, однако решили прекратить отношения после двадцати лет отношений. Алисия и Кристофер продолжат проводить много совместного времени с сыном.Алисия Сильверстоун начала творческую карьеру в качестве фотомодели, затем снималась в молодежных сериалах и кино. Широкая популярность к ней пришла после съемок в сериале «Чудесные годы».