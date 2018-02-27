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| | Глюкоза в трико показала снимки с занятий йогой с обнаженным мужем

Глюкоза в трико показала снимки с занятий йогой с обнаженным мужем

Сегодня, 14:24
Знаменитая певица Глюкоза порадовала своих фанатов, продемонстрировав довольно интимную часть своей личной жизни. Поклонники увидели снимок с тренировки по йоге, на которой певица занималась со своим супругом.

Глюкоза в трико показала снимки с занятий йогой с обнаженным мужем

 

В официальном Instagram-аккаунте Глюкозы появился снимок, на котором запечатлён процесс занятия йогой, в котором помимо певицы принял участие и её супруг Александр. В комментариях пользователи отметили, что их брачный союз отличается завидной крепостью, если даже такие занятия они посещают на совместной основе. Многие фанаты Глюкозы написали, что восхищаются ей и её мужем, так как некоторые знаменитые пары проводят время лишь в постели.

Глюкоза в трико показала снимки с занятий йогой с обнаженным мужем

 

Сама Наталья Чистякова-Ионова в описании к снимку заявила, что сможет сдвинуть мир, если дать ей должную точку опоры, процитировав слова всемирно известного учёного по имени Архимед. Многие пользователи восхитились фигурой 31-летней певицы, а её публикация собрала более 57 тысяч лайков менее чем за три часа.
Александр Вест
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