Алла Духова призналась, что ради карьеры пожертвовала личной жизнью

Основательница балета «Тодес» Алла Духова дала откровенное интервью. Хореограф рассказала о работе и личной жизни, а также о том, чем ей пришлось пожертвовать ради карьеры.

Виктория Озерова

Алла Духова редко общается с журналистами, но недавно она дала обширное интервью. Основательница балета «Тодес» рассказала, как во времена СССР воспринимали творчество ее коллектива, и как тогда перенимали танцевальный опыт Запада. Также Духова сообщила о нюансах в работе балета на сегодняшний день. По словам хореографа, почти все девушки в коллективе являются мамами. Когда-то ей самой пришлось рожать между гастролями, а на третий день после родов Духовой позвонил Валерий Леонтьев, и она не смогла отказать артисту в постановке номера.Алла Духова призналась, что ей пришлось пожертвовать личной жизнью ради карьеры. Сейчас у нее два сына: Владимиру 23 года и он с семьей проживает в Москве, Константину – 15, он танцует в «Тодес» и занимается спортом.