Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний В Казани мужчина расстрелял пешеходов, забаррикадировавшись в квартире Цыганская свадьба детей в торговом центре возмутила новосибирцев Глава МИД Ирака заявил о закупке российских С-400 Американец размера XXXXXL смог стать моделью Арабская звезда украла клип у Алексея Воробьёва На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери «Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ Школьник из Новой Зеландии разозлился из-за запрета носить дуршлаг на голове Депардье отменил гастроли из-за болезни Защитник Сергея Семёнова готовит для Рыбки и Лесли место в российской тюрьме Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги
| | Алла Духова призналась, что ради карьеры пожертвовала личной жизнью

Алла Духова призналась, что ради карьеры пожертвовала личной жизнью

Сегодня, 01:30
Основательница балета «Тодес» Алла Духова дала откровенное интервью. Хореограф рассказала о работе и личной жизни, а также о том, чем ей пришлось пожертвовать ради карьеры.

Алла Духова призналась, что ради карьеры пожертвовала личной жизнью

 

Алла Духова редко общается с журналистами, но недавно она дала обширное интервью. Основательница балета «Тодес» рассказала, как во времена СССР воспринимали творчество ее коллектива, и как тогда перенимали танцевальный опыт Запада. Также Духова сообщила о нюансах в работе балета на сегодняшний день. По словам хореографа, почти все девушки в коллективе являются мамами. Когда-то ей самой пришлось рожать между гастролями, а на третий день после родов Духовой позвонил Валерий Леонтьев, и она не смогла отказать артисту в постановке номера.

Алла Духова призналась, что ей пришлось пожертвовать личной жизнью ради карьеры. Сейчас у нее два сына: Владимиру 23 года и он с семьей проживает в Москве, Константину – 15, он танцует в «Тодес» и занимается спортом.
Виктория Озерова
Новости по теме
Звезда
Звезда "Дома-2" отказалась от личной жизни ради карьеры

Чтоб построить успешную карьеру диджея Екатерина Жужа отказалась от личной жизни. Сейчас она сама воспитывает свою дочь, оставшись друзьями с отцом девочки.

Несовершеннолетняя танцовщица
Несовершеннолетняя танцовщица "Тодес" разделась ради лайков в Periscope

Для получения большого количества лайков и подписчиков десятилетняя танцовщица балета «Тодес» полностью разделась во время трансляции в Periscope. Зрители

Бессменный руководитель «Тодеса» Алла Духова отметила 50-летие
Бессменный руководитель «Тодеса» Алла Духова отметила 50-летие

Алла Духова, руководительница необычайно популярного шоу-балета «Тодес» отметила свое 50-летие. Вся Россия поздравила звезду с важным «Золотым юбилеем»,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости